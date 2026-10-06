Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri defnedildi
Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.
Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü (16) için Altunhisar ilçesinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin naaşı, Altunhisar Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kazada ağır yaralanan Eda Kılınçaslan'ın (19) ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
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