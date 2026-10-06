Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri defnedildi

Kazada ağır yaralanan Eda Kılınçaslan'ın (19) ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Cenaze törenine, kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü (16) için Altunhisar ilçesinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

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