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        Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri defnedildi

        Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri defnedildi

        Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü (16) için Altunhisar ilçesinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

        Kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin naaşı, Altunhisar Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Kazada ağır yaralanan Eda Kılınçaslan'ın (19) ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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