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        Niğde'nin misket elması 12 ülkeye ihraç ediliyor

        TÜRKİYE'de üretilen misket elmalarının yüzde 70'inin karşılandığı Niğde'de hasat başladı. Dalında kilosu kalitesine göre 20-30 TL'ye satılan ürünler 12 ülkeye ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Niğde'nin misket elması 12 ülkeye ihraç ediliyor

        TÜRKİYE'de üretilen misket elmalarının yüzde 70'inin karşılandığı Niğde'de hasat başladı. Dalında kilosu kalitesine göre 20-30 TL'ye satılan ürünler 12 ülkeye ihraç ediliyor.

        Yurdun misket elma ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı kentte ürünler hasat edilmeye başlandı. İşçiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanan misket elması, paketlenip kamyonlara yüklendikten sonra ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Elmalar, dalında kalitesine göre kilosu 20-30 TL'ye satılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Rusya, Irak ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeye ihraç ediliyor.

        MİSKET ELMADA TÜRKİYE'DE BİRİNCİ

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        Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan, bu sezon 132 bin 620 ton rekolte beklediklerini söyledi. Hasadın ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Kaplan, kentin misket elma üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını dile getirdi. Üreticilerin rekolte ve fiyattan memnun olduğunu ancak meyve suyuna yönelik ıskarta ürünlerin 4 TL'ye satılmasının çiftçiyi memnun etmediğini kaydetti. Atilla Kaplan, "Misket elmamız sofralık ve kaliteli bir elma çeşidimizdir. Kaliteli üretimimizle hem iç piyasaya hem de dış pazara ürün göndermeye devam ediyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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