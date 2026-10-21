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        Başkan Özdemir, Niğde'nin tüm muhtarlarıyla bir araya geldi

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni açılan Niğde Belediyesi işletmesi Horanta Kayardı'da düzenlenen kapsamlı istişare toplantısında il genelindeki tüm muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Başkan Özdemir, Niğde'nin tüm muhtarlarıyla bir araya geldi

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni açılan Niğde Belediyesi işletmesi Horanta Kayardı’da düzenlenen kapsamlı istişare toplantısında il genelindeki tüm muhtarlarla bir araya geldi.

        Niğde’de yerel yönetim ile muhtarlık müessesesi arasındaki iş birliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla gerçekleştirilen istişare toplantıları bu yıl daha geniş bir katılımla yapıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in ev sahipliğinde, kısa süre önce kapılarını açan Horanta Kayardı’da düzenlenen buluşmaya İl Genel Meclis Başkanı Asım Acar, İl Genel Meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

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        Niğde geneline yaygın katılım

        Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl sadece merkez mahalle muhtarlarının değil, Niğde genelindeki tüm muhtarların davet edildiği toplantı, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Şehrin genel sorunlarının, devam eden yatırımların ve kırsal ile merkezdeki ihtiyaçların ele alındığı buluşmada muhtarlar, kendi bölgelerine dair talepleri ve çözüm önerilerini doğrudan iletme imkanı buldu.

        "Ortak akılla Niğde’yi geleceğe taşıyoruz"

        Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu vurguladı. Niğde’nin her noktasına eşit ve hızlı hizmet ulaştırabilmek adına tüm muhtarlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Özdemir, yeni açılan Horanta Kayardı tesislerinin de bu anlamlı ve geniş katılımlı buluşmaya ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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        Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı ve taleplerin not alındığı toplantı, ortak akıl vurgusuyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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