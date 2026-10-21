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        NÖHÜ'den 'Gazze'ye Dair Her Şey' video serisi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), 9 akademisyenin Gazze'yi 9 farklı alanda ele aldığı 'Gazze'ye Dair Her Şey' adlı video serisinin tanıtım videosunu paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:11 Güncelleme:
        NÖHÜ'den 'Gazze'ye Dair Her Şey' video serisi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), 9 akademisyenin Gazze'yi 9 farklı alanda ele aldığı 'Gazze'ye Dair Her Şey' adlı video serisinin tanıtım videosunu paylaştı.

        Bilim Kafe kapsamında hazırlanan serinin çok yakında yayımlanacağı duyuruldu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilim Kafe'nin gündemi Gazze oldu. 'Bilimin ışığında anlamak, hakikatin izinde anlatmak için' mesajıyla duyurulan video serisinde, Gazze'de yaşananlar farklı disiplinlerden akademisyenlerin değerlendirmeleriyle ele alınıyor. Üniversite tarafından paylaşılan tanıtım videosunda; insani yıkım, çocukların eğitim hakkı, kültürel mirasın kaybı, gazetecilerin çalışma şartları ve yeniden yapılanma ihtiyacına dikkat çekiliyor.

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        Tanıtım videosunda konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, "Gazze'de yaşananları konuşurken sadece yıkılan binalardan söz etmiyoruz" dedi. Uslu, eğitimin ve üniversitelerin geleceğin kurulmasındaki önemini ise "Çünkü bir üniversiteyi yeniden inşa etmek, aslında bir geleceği yeniden inşa etmektir" sözleriyle vurguladı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Aydın, istatistiklerin arkasındaki insan hikayelerine işaret ederek, "İstatistik vermek kolaydır. Ancak sayıların her birinin bir insan, bir anne, bir çocuk, bir baba olduğu gerçeği göz ardı edilemez" dedi.

        Eğitimden kültürel mirasa Gazze

        Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Aslı Bozdağ, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi için yaklaşık 72 milyar dolar gerektiğini belirtirken, Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Selim Gündoğan, "Peki, dünyadaki her çocuğun sahip olduğu eğitim hakkı Filistinli çocukları kapsamıyor mu?" sorusunu yöneltti.

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        İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gümüştop, "Yıkılanlar yalnızca taş ve betondan ibaret değildi. Yüzyılların hafızası da enkaz altında kaldı" sözleriyle kültürel ve tarihi kayıplara dikkat çekti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu ise Gazze'yi "Gücün ahlakla, jeopolitiğin vicdanla çarpıştığı bir kırılma noktası" olarak değerlendirdi.

        Gazetecilerin mücadelesi ve insani yaşam şartları

        İletişim fakültesinden Prof. Dr. Murat Koçyiğit, dünyanın Gazze'deki yıkımı can güvenliği bulunmayan Filistinli gazetecilerin gözünden izlediğini ifade etti.

        Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Abdallah Abukalloub, Gazze'nin ihtiyacının yalnızca insani yardımla sınırlı olmadığını belirterek güvenlik, yeniden yapılanma ve insan onuruna yakışır yaşam şartlarına vurgu yaptı.

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        İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Yakup Hafızoğlu da ayrımcılığın, insanlıktan çıkarma söyleminin ve şiddeti haklı gösteren ideolojilerin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

        Dokuz akademisyenin katkı sunduğu 'Gazze'ye Dair Her Şey' video serisi, üniversitenin duyurusuna göre çok yakında izleyiciyle buluşacak.

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