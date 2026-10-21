Başkan Özdemir Özbelde Mevkii'nde altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Niğde Belediyesi tarafından Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde Mevkii'nde başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Saha çalışmalarını yerinde inceleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bölgedeki eski asbestli boruların yeni nesil polietilen borularla değiştirildiğini belirterek, altyapı işlemlerinin ay sonuna kadar tamamlanıp hemen ardından asfaltlama çalışmalarına geçileceğini müjdeledi.

Kentin altyapısını modernize etmek ve vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Niğde Belediyesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkii ve Kızıl Elma Parkı çevresinde uzun yıllardır beklenen dönüşüm projesini hayata geçirdi. Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların başladığı bölgede incelemelerde bulunan Başkan Özdemir, sahada görev yapan ekiplerden bilgi alarak çalışmaları denetledi.

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"Niğde'de kalan son asbestli boruları da hızla dönüştürüyoruz"

Özbelde mevkiinde kullanım ömrünü tamamlamış mevcut asbestli boruların sökülerek yerine sağlık standartlarına uygun, dayanıklı polietilen boruların döşendiğini belirten Başkan Emrah Özdemir, kentin içme suyu şebekesinde asbestli boru dönemini tamamen kapattıklarını vurguladı.

Saha incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, "Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiindeyiz. Kızıl Elma Parkı'mızın çevresi ve Özbelde'mizde uzun yıllardır beklenen bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Buradaki mevcut içme suyu hatları, Niğde'mizde kalan son eski asbestli borulardan biriydi. Çok az bir kısım kalmıştı, onu da inşallah hızlı bir şekilde dönüştürüyoruz. Eski boruları, modern ve sağlıklı yeni nesil polietilen içme suyu borularıyla tamamen değiştiriyoruz" diye konuştu.

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Hafta sonu yaşanan su problemleri minimize edilecek

Yapılan çalışmanın bölgede kronikleşen su kesintisi ve basınç sorunlarına da kalıcı çözüm getireceğine dikkat çeken Başkan Özdemir, "Özbelde mevkiimizde özellikle hafta sonları ve pazar günleri sık sık içme suyu problemleri yaşanıyordu. Yürüttüğümüz bu yenileme çalışması inşallah bu soruna da çare olacak ve bundan sonra bölgedeki kesintiler minimum düzeye inecek" ifadelerini kullandı.

Ay sonunda altyapı bitiyor, hemen ardından asfaltlama başlıyor

Ekim ayı sonuna kadar devam etmesi planlanan çalışmalarda ekiplerin yoğun bir tempoyla görev yaptığını belirten Başkan Özdemir, altyapının tamamlanmasıyla birlikte üstyapı çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanacağını söyleyerek, "Ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar, sahada hızlı ve özverili bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah bu ay bitmeden altyapı işlerimizi tamamen noktalayacağız. Hemen ardından da kazı yapılan yollarımızı asfaltlayacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Özbelde mevkiimiz ve Kızıl Elma Parkı'mızın çevresi hem modern altyapısıyla hem de yenilenen üstyapısıyla yepyeni yollara kavuşmuş olacak. Şimdiden mahalle sakinlerimize ve Niğde'mize hayırlı olsun" dedi.