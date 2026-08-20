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        Atık malzemeleri üç boyutlu sanat eserlerine dönüştürüyor

        Ordu'da rölyef sanatçısı İlker Çorbacı, atık malzemelerle kentin kültürel mirasını üç boyutlu eserlere taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Atık malzemeleri üç boyutlu sanat eserlerine dönüştürüyor

        Ordu'da rölyef sanatçısı İlker Çorbacı, atık malzemelerle kentin kültürel mirasını üç boyutlu eserlere taşıyor.

        Ünye ilçesinde yaşayan Çorbacı, bakır, alüminyum, plastik ve karton gibi çeşitli atıkları bir araya getiriyor.

        Daha sonra bu malzemeleri işleyerek şekillendiren Çorbacı, tarihi mekanları üç boyutlu tablolara taşıyor.

        Çorbacı, AA muhabirine, resim yapmaya çocukluğundan itibaren ilgi duyduğunu, zamanla üç boyutlu eserlere yöneldiğini söyledi.

        Tutkusunun ve arzusunun hiçbir zaman azalmadığını dile getiren Çorbacı, "Osmanlı mimarisine hayranlığım dolayısıyla sokak ve caddeleriyle beraber 10 yıl boyunca aynı tablonun farklı fraksiyonlarını yapmaya başladım. Bu atıklarla 7-8 yılda 9 tablo yaptım. Daha sonra sembolik yerler yapmaya başladım. İtalya'dan, İstanbul'dan sembolik yerleri tabloya dönüştürdüm. 27 yıl boyunca damıta damıta gelinmiş bir noktadayız." diye konuştu.

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        İnsanların değersiz gördüğü malzemeleri değerlendirdiğini ifade eden Çorbacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Aslında gözle görmediğimiz, değersiz malzemeleri değerli hale getirme çabasıydı benimki. İnsanların değersiz görüp, gözden çıkarıp çöpe attığı malzemeleri ortaya çıkarmak çok kıymetli. Eserlerimi yaparken ilk başta kağıt, karton, çöpe atılmış malzemelerin ahşap kaplamaları gibi, malzeme çeşitliliği arttıkça tablonun zenginliği de görseli de artmış oldu. Bugün yaklaşık 30 çeşit farklı atık kullanıyorum. Çalışmalarımda esere göre bakır, alüminyum, plastik, karton gibi çok çeşitli atıklar kullanıyorum. Tek hazır olan şey yapışkan ve boyası. Gerisi çerçevesine varana kadar tamamı atıklardan yapılıyor."

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        Çorbacı, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası alana taşınmasına öncülük edenlere teşekkür ederek, "Son yıllarda sıfır atık çok revaçta. Emine Erdoğan Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletlere verdiği önerge ile 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü'nün ilan edilmesiyle yaptığımız bu sanatı dünyaya tanıtmak istiyorum." dedi.

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