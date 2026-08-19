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        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da bir araçta sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da bir araçta sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada 5 bin 578 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan O.Ş, E.Ö. ve İ.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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