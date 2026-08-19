Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı
Ordu'da bir araçta sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da bir araçta sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 5 bin 578 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.Ş, E.Ö. ve İ.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.
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