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        Ordu'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Yılmaz İyinik'in cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Ordu'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Yılmaz İyinik'in cenazesi defnedildi.

        İyinik için Hazreti Hamza Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        İyinik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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