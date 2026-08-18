Ordu'da 1,2 milyon liralık altın çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, altınlar ele geçirildi.

Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden piyasa değeri 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen altınları çalanların kimliklerini tespit için bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

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