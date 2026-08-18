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        Ordu'da 1,2 milyon liralık altın çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde evden 1,2 milyon lira değerinde altın çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Ordu'da 1,2 milyon liralık altın çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde evden 1,2 milyon lira değerinde altın çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

        Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden K.T, 3 gün önce polise evinin soyulduğu ihbarında bulundu.

        Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden piyasa değeri 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen altınları çalanların kimliklerini tespit için bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

        Şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandığı belirlenen araç, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu.

        Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, altınlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlının Ordu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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