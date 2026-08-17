Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Mardinli öğrenciler Ordu'da fındık hasadı yaptı

        Mardinli öğrenciler Ordu'da fındık hasadı yaptı

        Ordu'ya "Mardin-Ordu Kültür Köprüsü Yaz Deneyim Programı" kapsamında gelen 25 üniversite öğrencisi, fındık bahçelerindeki hasada katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Mardinli öğrenciler Ordu'da fındık hasadı yaptı

        Ordu'ya "Mardin-Ordu Kültür Köprüsü Yaz Deneyim Programı" kapsamında gelen 25 üniversite öğrencisi, fındık bahçelerindeki hasada katıldı.

        Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın öncülüğünde, Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle hayata geçirilen program kapsamında kente gelen öğrenciler, Ordu'nun tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek çeşitli kültürel etkinliklere katılıyor.

        Program kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesine ait fındık bahçelerinde tarımsal faaliyetlerde bulunan öğrenciler, fındık hasadının yanı sıra fındık tarımıyla ilgili temel bilgiler edindi.

        REKLAM

        Gençlere ayrıca fındık bahçelerinde kullanılan dikey fileleme teknikleri ile tarımsal üretimin farklı aşamaları uygulamalı olarak gösterildi.

        Öğrencilerin hem çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanmaları hem de Ordu'nun tarımsal, kültürel ve turistik değerlerini yakından tanımalarının amaçlandığı program kapsamında, katılımcılara günlük 1375 lira harçlık desteği sağlanıyor.

        Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası da İŞKUR tarafından karşılanıyor.

        Yaklaşık 25 gün Ordu'da misafir edilecek öğrenciler, program kapsamında Ordu Valisi Muammer Erol'u da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?

        Benzer Haberler

        Kazada yaralandı; fındıkları imece usulüyle toplandı
        Kazada yaralandı; fındıkları imece usulüyle toplandı
        Yılın 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar Ordu'da patozcuların...
        Yılın 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar Ordu'da patozcuların...
        Ordu'da 'Tour Of Ordu' heyecanı zirvede sona erdi
        Ordu'da 'Tour Of Ordu' heyecanı zirvede sona erdi
        Tour of Ordu 2026, Karga Tepesi'nde sona erdi 119 kilometrelik Ordu-Perşemb...
        Tour of Ordu 2026, Karga Tepesi'nde sona erdi 119 kilometrelik Ordu-Perşemb...
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada sürücü öldü
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada sürücü öldü
        Ordu'da patpat kazası: 1 ölü
        Ordu'da patpat kazası: 1 ölü