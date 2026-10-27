Başkan Güler: "Kendi çiçeklerimizi üretip, ekonomimize katkı sağlıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyenin park ve bahçelerinde kullanılan çiçekleri kendi seralarında üreterek hem belediye bütçesine katkı sağladıklarını hem de kentte çiçekçilik sektörünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Melet Vadisi'nde faaliyet gösteren seralarda yazlık ve kışlık çiçekler ile süs bitkileri yetiştiriliyor. Seralarda yetiştirilen 550 bin kışlık çiçek fidesi arasında çuha, menekşe, portakal nergisi ve süs lahanası gibi mevsimlik türler bulunuyor. Park ve bahçelerde kullanılan bitkilerin belediye tarafından üretilmesiyle dışarıdan alım ihtiyacının azaltılması ve bütçeye katkı sağlanması hedefleniyor.

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Seraları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, dikime hazır hale getirilen 550 bin kışlık çiçek fidesinin kısa süre içerisinde Ordu'nun farklı noktalarında toprakla buluşturulacağını söyledi. Başkan Güler, üretimin ekonomik ve çevresel açıdan önem taşıdığını belirterek, "Belediyemizin park ve bahçelerinde kullandığımız çiçekleri kurduğumuz seralarımızda kendimiz üretiyoruz. Bu sayede hem ekonomimize katkı sağlıyor hem de yeni bir sektör oluşturuyoruz. Burası Yalova gibi bir çiçek kenti olabilir. Bu alan üzerinde de özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Fidelerin kısa süre içerisinde kentin farklı noktalarındaki peyzaj çalışmalarında kullanılması planlanıyor.