Fatsa'da evde çıkan yangın söndürüldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü. Kurtuluş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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