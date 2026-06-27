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        Fatsa'da sağanak etkili oldu

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Fatsa'da sağanak etkili oldu

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

        Ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.

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