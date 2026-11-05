Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Gülyalı'da okul yolları sıcak asfaltla yenileniyor

        Gülyalı'da okul yolları sıcak asfaltla yenileniyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde okul güzergahında bulunan 2 caddede sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Gülyalı'da okul yolları sıcak asfaltla yenileniyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde okul güzergahında bulunan 2 caddede sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

        İlçenin Ürümbey Mahallesi Ali Şen Caddesi ile Yeniköy Mahallesi Rahmi Hüsem Caddesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, zamanla yıpranan parke taşları kaldırılarak yollar sıcak asfaltla kaplanıyor. Okul güzergahında gerçekleştirilen çalışmayla öğrencilerin okullarına daha güvenli ve konforlu ulaşması, mahalle sakinlerinin ise ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

        Uzun yıllardır kullanılan ve yıpranması nedeniyle ulaşım konforunu olumsuz etkileyen yolların yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        Benzer Haberler

        Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı
        Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı
        Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü
        Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü
        Ordu'da okul bahçesinde kitap okuma etkinliği
        Ordu'da okul bahçesinde kitap okuma etkinliği
        Ordu Büyükşehir Belediyesi arıcılara 22 bin kutu varroa ilacı dağıttı
        Ordu Büyükşehir Belediyesi arıcılara 22 bin kutu varroa ilacı dağıttı
        Fatsa'da menfezlerden 15 kamyon atık çıkarıldı
        Fatsa'da menfezlerden 15 kamyon atık çıkarıldı
        Ordu'da kültür otağı sayısı 8 ilçeye ulaştı
        Ordu'da kültür otağı sayısı 8 ilçeye ulaştı