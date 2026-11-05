Gülyalı'da okul yolları sıcak asfaltla yenileniyor

İlçenin Ürümbey Mahallesi Ali Şen Caddesi ile Yeniköy Mahallesi Rahmi Hüsem Caddesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, zamanla yıpranan parke taşları kaldırılarak yollar sıcak asfaltla kaplanıyor. Okul güzergahında gerçekleştirilen çalışmayla öğrencilerin okullarına daha güvenli ve konforlu ulaşması, mahalle sakinlerinin ise ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

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