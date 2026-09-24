Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da yapılacak
19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde 26-27 Eylül'de gerçekleştirilecek.
19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde 26-27 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda 2026 sezonu Fatsa etabıyla başladı.
Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı ise Ünye'de yapılacak.
Organizasyonda bu yıl Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler adına özel kupa da verilecek. "Dr. Mehmet Hilmi Güler Best Kupası", yarışları en hızlı tamamlayan sporcuya takdim edilecek.
İki gün sürecek organizasyonun 26 Eylül'deki bölümünde program başlangıcı ve kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yarışların startı ve ödül töreni ise 27 Eylül'de yapılacak.
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