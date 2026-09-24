Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da yapılacak

        Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da yapılacak

        19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde 26-27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da yapılacak

        19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde 26-27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda 2026 sezonu Fatsa etabıyla başladı.

        Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı ise Ünye'de yapılacak.

        Organizasyonda bu yıl Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler adına özel kupa da verilecek. "Dr. Mehmet Hilmi Güler Best Kupası", yarışları en hızlı tamamlayan sporcuya takdim edilecek.

        İki gün sürecek organizasyonun 26 Eylül'deki bölümünde program başlangıcı ve kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yarışların startı ve ödül töreni ise 27 Eylül'de yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        "Buradaki işim bitmedi!"
        "Buradaki işim bitmedi!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Jülide Kural'a çağrı
        Jülide Kural'a çağrı
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi

        Benzer Haberler

        Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren 62 yıllık tornacı "Yılın Ahisi" seçi...
        Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren 62 yıllık tornacı "Yılın Ahisi" seçi...
        Ordu'da engelli bireylere yönelik merkezin yapımında sona gelindi
        Ordu'da engelli bireylere yönelik merkezin yapımında sona gelindi
        Ordu'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Ordu'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Ordu'da partisinin il kongresinde konuştu...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Ordu'da partisinin il kongresinde konuştu...
        Ordu'da seralarda 20 farklı tropikal meyve yetiştiriliyor
        Ordu'da seralarda 20 farklı tropikal meyve yetiştiriliyor