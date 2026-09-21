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        Ordu'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Ordu'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Beyceli Mahallesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, metruk ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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