Ordu'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 21.09.2026 - 15:58 Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Beyceli Mahallesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, metruk ev kullanılamaz hale geldi.
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