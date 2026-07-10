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        Kıbrıs gazisi Ahmet Özkan, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Özkan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Kıbrıs gazisi Ahmet Özkan, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Özkan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Nizamettin Mahallesi'ndeki evinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özkan için Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Özkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile vatandaşlar katıldı.

        Özkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'ndeki Kayacaköy mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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