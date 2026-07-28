Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'ya geldi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık hasadı için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, belirlenen konaklama alanlarına yerleşmeye başladı.



Karadeniz'de ağustos ayında hasadı yapılacak fındığı toplamak üzere kente ulaşan işçiler, belirlenen konaklama yerlerinde çadırlarını kurdu.



Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanı, mevsimlik tarım işçilerini ağırlamaya başladı.



Hasat dönemi hazırlıkları kapsamında kadınlar yufka açıyor, bazı işçiler ise çadırların kurulumunu gerçekleştiriyor.



İlgili kurumların görevlileri de çadırları gezerek sağlık taraması yapıyor, çocukların eğitimi için kayıt işlemlerini sağlıyor.



Şanlıurfa'dan kente gelen 65 yaşındaki Emin Arslan, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır fındık toplamak için bölgeye geldiğini söyledi.



Bahçe sahipleriyle anlaşma sağladıklarını ve yakın zamanda da ürünü toplayacaklarını anlatan Arslan, kendisinin işçilerden sorumlu "dayıbaşı" olduğunu ve 10 kişilik ailesiyle Ordu'da bulunduğunu kaydetti.



Arslan, kente 5 gün önce geldiklerine işaret ederek, "Konaklama yerimiz güzel. Devlet bize burayı yapmış. Allah razı olsun. Halimizden memnunuz. Şu anda hiçbir sorunumuz yok." ifadesini kullandı.



İşçilerden 48 yaşındaki Eyüp Atuk da her yıl fındık hasadı için Ordu'ya geldiklerini belirterek, "İnşallah bereketli geçer. Kazasız belasız bitirip memleketimize döneriz." dedi.



Ahmet Doğan ise 5 gün önce geldikleri alanda çadırlarını kurduklarını, yaklaşık bir aylık hasadın ardından Ordu'dan ayrılacaklarını ifade etti.







