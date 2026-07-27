Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivan Erkan Taş oldu

        Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivan Erkan Taş oldu

        Ordu'da düzenlenen "918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali"nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivan Erkan Taş oldu

        Ordu'da düzenlenen "918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali"nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı.

        Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda düzenlenen ve dün olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen festivalin son gününde, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

        Festivalde güreş ağalığını 18 milyon 560 bin lira ile en yüksek teklifi veren iş insanı Ender Şahin kazandı.

        Farklı illerden pehlivanların katıldığı festivalde Erkan Taş, final müsabakasında kuzeni olan rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

        Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, 22 Temmuz'da başlayan festivalde birçok etkinliğin yapıldığını söyledi.

        Festival kapsamında CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2026 sezonu 5. etabının da gerçekleştirildiğini belirten Gündoğar, gösterdiği mücadele sonucu başpehlivan olan Erkan Taş'ı tebrik etti.

        Gündoğar, etkinliklere katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek

        Benzer Haberler

        Ordu'da ağır tonajlı araç denetimi: 11 araca ceza
        Ordu'da ağır tonajlı araç denetimi: 11 araca ceza
        Kumru'da 'Alimleri Anma ve Anlama' programı
        Kumru'da 'Alimleri Anma ve Anlama' programı
        Fındıkta erken hasat uyarısı: "Rekolte ve randıman kayıplarına neden olabil...
        Fındıkta erken hasat uyarısı: "Rekolte ve randıman kayıplarına neden olabil...
        Ordu'da ağır tonajlı araçlar denetlendi
        Ordu'da ağır tonajlı araçlar denetlendi
        Borlu yol 20. yılında 20 yılda kar, soğuk, don, fırtına gördü, üzerinden ağ...
        Borlu yol 20. yılında 20 yılda kar, soğuk, don, fırtına gördü, üzerinden ağ...
        Resul Dindar, Ordu'da sahne aldı
        Resul Dindar, Ordu'da sahne aldı