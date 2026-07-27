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        Ordu'da ağır tonajlı araçlar denetlendi

        Ordu'da zabıta ekiplerince, ağır tonajlı araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Ordu'da ağır tonajlı araçlar denetlendi

        Ordu'da zabıta ekiplerince, ağır tonajlı araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, trafik güvenliği ve çevre düzenini korumak amacıyla ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


        İlçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda hafriyat kamyonları, mıcır yüklü araçlar ve beton mikserleri denetlendi.

        Denetimlerde, şehir merkezine girişin yasak olduğu saatlerde kuralları ihlal eden ağır tonajlı araçlar tespit edilerek, gerekli idari işlemler uygulandı.

        Brandasız yük taşıyarak çevreyi kirleten ve trafikte tehlike oluşturan araçlar da belirlendi.

        Yapılan kontroller sonucunda, kurallara uymadığı belirlenen 11 ağır tonajlı araç hakkında cezai işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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