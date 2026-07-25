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        Ordu'da heyelan nedeniyle bağlantı yolu ulaşıma kapandı

        Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 19:29 Güncelleme:
        Ordu'da heyelan nedeniyle bağlantı yolu ulaşıma kapandı

        Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

        İlçede etkili olan sağanağın ardından Çamaş'ın Sakargeriş ile Çatalpınar ilçesinin Keçili mahallelerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi.

        Bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi.

        Altınordu ve Fatsa ilçelerinde ise sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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