Ordu'nun Ulubey ilçesinde doğal gaz kullanımı başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ulubey Meydanı'nda düzenlenen törende, Ordu'nun birçok ilçesini doğal gazla buluşturduklarını belirtti.



Güler, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.



Göreve geldikleri günden bu yana Ulubey'e 1,9 milyar liralık alt ve üstyapı çalışması yaptıklarını vurgulayan Güler, "Biz sizlerle güçlü bir kadroyuz. Bu çalışmalar yapılırken arkamızda bizlere her konuda destek veren liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İnanın onun Ordu'ya karşı ayrı bir sevgisi var. Sizlerden tek isteğimiz bu çalışmaları unutmamınızdır." ifadelerini kullandı.



Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın da konuşma yaptığı törende, ilk abonelere doğal gaz verildi.



Törene, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, AK Parti İl Başkanı Samet Özdemir, Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Bölge Doğan Gürler ile vatandaşlar katıldı.

