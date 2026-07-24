Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, vatandaşların sorunlarını dinledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Halk Günü Toplantısı'nda 254 kişi ile bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Halk Günü Toplantısı düzenlendi.



Toplantıda 254 kişi ile görüşen Güler, sorunların çözümlenmesi için ilgili birimlere talimat verdi.



Güler, birebir görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Her bir talebi dikkatle dinledik, notlarımızı aldık ve çözüm için ilgili birimlerimize gerekli talimatları verdik. Milletimizin sesine kulak veren, sorunlara çözüm üreten ve her zaman hemşehrilerimizin yanında olan belediyecilik anlayışıyla gönül köprüleri kurmaya, birlikte yönetmeye ve birlikte üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

