Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kurtuluş Mahallesi'nde Mahmut Ah (60) idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilen Ah'ın cenazesi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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