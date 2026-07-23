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        Ordu'da 3. Ordu Ahmet Özdemir Klarnet Festivali başladı

        Ordu'da Altınordu Belediyesince düzenlenen "3. Ordu Ahmet Özdemir Klarnet Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Ordu'da 3. Ordu Ahmet Özdemir Klarnet Festivali başladı

        Ordu'da Altınordu Belediyesince düzenlenen "3. Ordu Ahmet Özdemir Klarnet Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı.

        Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nden başlayan yürüyüş, klarnet ve davul eşliğinde Ceren Özdemir Meydanı'na kadar sürdü.

        Festivale katılan vatandaşlar, yürüyüş boyunca müzik eşliğinde horon ve karşılama oynarken, çocuklar da klarnet çalarak korteje eşlik etti.

        Etkinliğe, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Festival, çeşitli etkinliklerin ardından 26 Temmuz'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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