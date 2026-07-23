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        Ordu'da sürücüleri zorlayan kavşakta tabela sayısı 29'dan 19'a indirildi

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürücülerin dikkatini dağıtan kavşakta, tabela sayısı 29'dan 19'a indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Ordu'da sürücüleri zorlayan kavşakta tabela sayısı 29'dan 19'a indirildi

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürücülerin dikkatini dağıtan kavşakta, tabela sayısı 29'dan 19'a indirildi.

        Fatsa-Korgan-Kumru kara yolu Düğünlük Mahallesi'ndeki Korgan kavşağında, 29 trafik ve bilgilendirme tabelası sürücülere zor anlar yaşattı.

        Seyir halindeki sürücülerin, yoğun tabelalar nedeniyle anlık dikkatinin dağılması ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.

        Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Başmühendisliğince, kavşakta ekonomik ömrünü tamamlamış tabelalar değiştirildi.

        Kavşaktaki tabela sayısı 29'dan 19'a indirildi, ayrıca 4 tabela da yakın güzergahlara konuldu.

        Ekipler, yol üzerindeki çizgilerle ilgili de yatay işaretleme çalışması gerçekleştirdi.

        Mahalle sakinlerinden Nihat Sönmez, AA muhabirine, çocukluğundan beri yaşadığı bölgedeki kavşakta yeni bir düzenleme ve işaretleme yapıldığını söyledi.

        Daha önce kavşaktaki geçişlerde sorun yaşandığını anlatan Sönmez, "İşaretlemelerle birlikte rahatlama olmuş. Kavşak fiziki olarak da yenileme yapılırsa daha da rahatlayabilir." dedi.

        Sürücülerden Sezgin Örücü ise önceki halinin kafaları karıştırdığını, şu an tabela sayısının az olmasının daha iyi olduğunu belirterek, "İnsan 'o yana mı, bu yana mı gideyim' derken dönüş esnasında sıkıntı yaşayıp kaza oluyordu. Şu an biraz daha düzgün olduğu için kazaların olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Zeki Hasan da 40 senelik kamyon şoförü olduğunu ve böyle bir kavşak görmediğini, burada daha önce kazanın meydana geldiğini gördüğünü aktararak, "Şimdi az olduğu için vatandaş tabelayı okuyabiliyor, çok olursa okuyamıyor, ne tarafa gideceğini, nerede ne yazıyor. Zaten göz gezdirmek saniyelik bir an." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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