Ünye'de "35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" sürüyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde manyetik kum futbolu turnuvası yapıldı.



Ünye Belediyesince organize edilen festivaldeki turnuvanın finali, Yalı mevkisinde kumsalda gerçekleştirildi.



Final karşılaşması, eski futbol hakemi Bünyamin Gezer'in yönetiminde Revizyon Gayrimenkul ile Gökkar İnşaat Ünyespor arasında oynandı.



Normal süresi 1-1 eşitlik ile tamamlanan müsabakada, seri penaltı atışlarında 3-1'lik skorla Gökkar İnşaat Ünyespor şampiyon oldu.



Gezer, gazetecilere, centilmence bir müsabaka olduğunu, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



Turnuvayı, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Orhan Gürel, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar izledi.

