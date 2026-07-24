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        Ordu'da 55 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 55 çocuk için toplu sünnet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Ordu'da 55 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 55 çocuk için toplu sünnet töreni yapıldı.

        Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde belediye tarafından organize edilen festival kapsamındaki tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ailelerle beraber yaşadıklarını söyledi.

        Çocukların, ailelerine, vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olarak yetişmesini temenni eden Tavlı, imece usulüyle gerçekleştirilen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinlikte, çocuklar düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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