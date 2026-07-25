Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da hafta sonu denize girilmesi yasaklandı

        Ordu'da hafta sonu denize girilmesi yasaklandı

        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Ordu'da hafta sonu denize girilmesi yasaklandı

        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün ve yarın il genelindeki sahillerde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı ile bugün ve yarın ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Gramı altın değerinde!
        Gramı altın değerinde!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Ordu'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı
        Ordu'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı
        Ulubey'de 5 kilometrelik grup yolu hizmete açıldı
        Ulubey'de 5 kilometrelik grup yolu hizmete açıldı
        Ulubey ilçesinde doğal gaz kullanımı başladı
        Ulubey ilçesinde doğal gaz kullanımı başladı
        Ordu'da 55 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi
        Ordu'da 55 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi
        Ulubey doğalgaza kavuştu Başkan Güler: "Herkes konuşur, biz yaparız"
        Ulubey doğalgaza kavuştu Başkan Güler: "Herkes konuşur, biz yaparız"
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, vatandaşların sorunlarını dinledi
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, vatandaşların sorunlarını dinledi