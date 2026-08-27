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        Milli sporcular, 2026 Dünya Judo Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

        Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli sporcuların, ekimde Azerbaycan'da düzenlenecek 2026 Dünya Judo Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Milli sporcular, 2026 Dünya Judo Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

        Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli sporcuların, ekimde Azerbaycan'da düzenlenecek 2026 Dünya Judo Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

        Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Judo Dünya Şampiyonası'nın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük organizasyonlardan biri olduğunu belirtti.

        Şampiyonanın Azercaycan'da yapılacak olmasının önemine işaret eden Huysuz, "Şampiyonanın Azerbaycan'da olması bize güç, kuvvet veriyor. Orada iki devlet, bir millet adı altında güzel müsabakalar olacağına inanıyoruz." dedi.

        Sezer Huysuz, şampiyonada güzel sonuçlar almayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Madalya kazanmasını beklediğimiz en az 4 sporcumuz var." diye konuştu.

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        Millilerin şampiyona sonrasında 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanacağını aktaran Huysuz, "Olimpiyatlara en az 10 sporcuyla katılmayı hedefliyoruz. İnşallah onu başaracağız. Hem takım olarak hem de ferdi olarak olimpiyatlarda madalya almak en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Huysuz, federasyonun diğer faaliyetleri hakkında da "Polis Akademisi ile eğitim anlaşmasına imza attık. Polislere doğru teknikle müdahale imkanı için judo eğitimi vereceğiz. Aynı şekilde okullarda devam eden projelerle Türk judosunu büyütmeye çalışıyoruz. Hedefimiz çocuklara temel judoyu öğretmek." bilgisini paylaştı.

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        Federasyonun 210 bine yakın lisanslı sporcusu olduğunun altını çizen Huysuz, sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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