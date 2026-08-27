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        Ordu'da evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde evinin çatısını tamir ederken düşen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Ordu'da evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde evinin çatısını tamir ederken düşen kişi öldü.

        İlçenin Alacalar Mahallesi'nde Ömer E, evinin çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan iki çocuk babası Ömer E, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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