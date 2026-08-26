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        Ordu'da denize giren 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Ordu'da denize giren 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuk tedavi altına alındı.

        Dolunay Mahallesi'nde denize giren A.S, H.S, E.M. ve Ç.M. bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan 4 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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