Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da iş yerini kurşunlayan şüpheli polise teslim oldu

        Ordu'da iş yerini kurşunlayan şüpheli polise teslim oldu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli, tabancasıyla polise teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Ordu'da iş yerini kurşunlayan şüpheli polise teslim oldu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli, tabancasıyla polise teslim oldu.

        Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde A.U'ya ait iş yerinin önüne gece saatlerinde yaya olarak gelen B.C. tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden B.C. tabancasıyla teslim oldu.

        İş yerinin kapalı olduğu sırada meydana gelen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        Samimi gece
        Samimi gece
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        Benzer Haberler

        TMO Genel Müdürü Güldal'dan fındık üreticilerine alım uyarısı:
        TMO Genel Müdürü Güldal'dan fındık üreticilerine alım uyarısı:
        TMO Genel Müdürü Güldal: "Geçen yılın fındık mahsulü bu yıl kesinlikle alın...
        TMO Genel Müdürü Güldal: "Geçen yılın fındık mahsulü bu yıl kesinlikle alın...
        Ordu'da Kıraç konseri
        Ordu'da Kıraç konseri
        Ordu'da iş yerini kurşunlayan şahıs polise teslim oldu
        Ordu'da iş yerini kurşunlayan şahıs polise teslim oldu
        Sanatçı Kıraç, Ordu'da konser verdi
        Sanatçı Kıraç, Ordu'da konser verdi
        Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler Dereye düşerek hayatını kay...
        Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler Dereye düşerek hayatını kay...