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        Sanatçı Kıraç, Ordu'da konser verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali'nin 4. gününde sanatçı Kıraç konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 23:31 Güncelleme:
        Sanatçı Kıraç, Ordu'da konser verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali'nin 4. gününde sanatçı Kıraç konser verdi.

        Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen konserde müzikseverler, Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

        Konser boyunca sanatçının performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi.

        Ordu'nun farklı noktalarında etkinliklerin sürdüğü festival, 30 Ağustos Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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