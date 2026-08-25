Ordu'da tedavi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Mehmet Emin Eren için ilçeye bağlı Eceli Mahallesi'ndeki evinin önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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