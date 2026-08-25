Ordu'da tedavi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Ordu'nun Kabataş ilçesinde 5 gün önce Bolaman Irmağı'nda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Giriş: 25.08.2026 - 15:55 Güncelleme:
Ordu'nun Kabataş ilçesinde 5 gün önce Bolaman Irmağı'nda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Mehmet Emin Eren için ilçeye bağlı Eceli Mahallesi'ndeki evinin önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
12 yaşındaki çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
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