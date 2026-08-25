Ordu'da derede cansız bedenleri bulunan 2 kız kardeşin cenazeleri defnedildi

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlçede dün sabah saatlerinde fındık toplamak için evden ayrılan ve geri dönmeyen kız kardeşlerden haber alamayan yakınları, arama çalışması başlatmıştı.

Fatma (65) ve kardeşi Melehat Gümüş (60) için Sarıyakup Mahallesi'ndeki evlerinin önünde düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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