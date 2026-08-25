Ordu'da derede cansız bedenleri bulunan 2 kız kardeşin cenazeleri defnedildi
Ordu'nun Çamaş ilçesinde derede cansız bedenleri bulunan 2 kız kardeşin cenazeleri toprağa verildi.
Ordu'nun Çamaş ilçesinde derede cansız bedenleri bulunan 2 kız kardeşin cenazeleri toprağa verildi.
Fatma (65) ve kardeşi Melehat Gümüş (60) için Sarıyakup Mahallesi'ndeki evlerinin önünde düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Aynı zamanda elti olan kardeşlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.
İlçede dün sabah saatlerinde fındık toplamak için evden ayrılan ve geri dönmeyen kız kardeşlerden haber alamayan yakınları, arama çalışması başlatmıştı.
Melehat ve Fatma Gümüş'ün cansız bedenleri, fındık topladıkları bölgeden yaklaşık 50 metre aşağıdaki dere yatağında bulunmuştu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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