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        Ordu'da derede cansız bedenleri bulunan 2 kız kardeşin cenazeleri defnedildi

        Ordu'nun Çamaş ilçesinde derede cansız bedenleri bulunan 2 kız kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Ordu'da derede cansız bedenleri bulunan 2 kız kardeşin cenazeleri defnedildi

        Ordu'nun Çamaş ilçesinde derede cansız bedenleri bulunan 2 kız kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Fatma (65) ve kardeşi Melehat Gümüş (60) için Sarıyakup Mahallesi'ndeki evlerinin önünde düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Aynı zamanda elti olan kardeşlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

        İlçede dün sabah saatlerinde fındık toplamak için evden ayrılan ve geri dönmeyen kız kardeşlerden haber alamayan yakınları, arama çalışması başlatmıştı.

        Melehat ve Fatma Gümüş'ün cansız bedenleri, fındık topladıkları bölgeden yaklaşık 50 metre aşağıdaki dere yatağında bulunmuştu.

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        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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