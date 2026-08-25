Ordu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.
Türkiye'nin marka değerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, kültür ve sanatın farklı alanlarında etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Festival kapsamında Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "Kütüphanede Drama" etkinliğinde çocuklar, kitap ve hikayeleri yaratıcı drama yöntemiyle ele aldı.
Fatsa Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen Hesap İşi İşleme Atölyesi'nde katılımcılara, kumaş üzerindeki ipliklerin sayılması esasına dayanan geleneksel nakış tekniği tanıtıldı.
Taşbaşı Kültür Merkezi'nde festival süresince ziyarete açık olan "Yaşayan Miras: Ordu" sergisinde, kentin geleneksel el sanatları, yöresel değerleri ve özgün motifleri sergileniyor.
Durugöl Parkı Çocuk Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Çocuk Köyü etkinliklerinde ise çocuklar çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.
Ordu'nun farklı noktalarında etkinliklerin sürdüğü festival, 30 Ağustos Pazar günü sona erecek.
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