Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, YKS'ye girecek öğrencileri ziyaret etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerle bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güler, Kirazlimanı Yaşam Merkezi ve Ulu Cami altındaki kütüphanelerde sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.



Öğrencilere sınavda başarı dileyen Güler, gençlere faydalı olmak için şehre iki kütüphane yaptıklarını belirtti.





Güler, gençlerin başarılı, memlekete faydalı bireyler olmalarını amaçladıklarını vurgulayarak, "Bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Öğrencilerimize başarılar diledik. İstiyoruz ki mutlu bir kentin, mutlu gençleri olarak kendileri için en iyi meslekleri seçerek topluma faydalı olsunlar." ifadelerini kullandı.

