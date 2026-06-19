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        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" sürüyor

        Ordu'da "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" sürüyor

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali", 3 oyunla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Ordu'da "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" sürüyor

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali", 3 oyunla devam etti.

        İzmir Devlet Tiyatrosunca, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde Nilbanu Engindeniz'in yazıp yönettiği "Kral Olmak İstemeyen Aslan" oyunu sahnelendi.

        Maya Tuğçe Us, Merve Kamar, Tayfur Çamlıbel, Ecem Çataloğlu Ismık, Mustafa Koçbay, Deniz Taylan Tombul, Gülben Başer ve Neslihan Serra Ayer'in rol aldığı oyunun dekor ve kostümleri Ebru Çulpan, ışık tasarımı Rahmi Özan, müzikleri Kemal Günüç'e ait.

        Babası Aslan Kral'ın tacını devralmaya hazırlanan Teo'nun hikayesinin konu edildiği oyundaki kukla tasarımlarını ise Ayten Öğütçü yaptı.

        Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çocukların ilgi gösterdiği oyunun ardından sanatçılara plaket verdi.

        Festivalin üçüncü gününde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu "İpucu Dedektifleri", Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise "Mikropla Savaş" adlı oyunu sahneledi.

        Altınordu Belediyesince organize edilen 10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 21 Haziran'da sona erecek.

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