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        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" sürüyor

        Ordu'da "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" sürüyor

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali", üç oyunla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Ordu'da "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" sürüyor

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali", üç oyunla devam etti.

        İstanbul DOF Tiyatro ekibi, festival kapsamında "Dans Eden Ev" adlı oyunu Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Yasin Yürekli'nin yönettiği oyunda, Barış Kuş, Cenk Dost Verdi, Müzeyyen Durgun ve Yağmur Arıkan rol aldı. Oyunda, etrafında gördüğü her şeyin sesi ve hareketiyle oyunlar kuran bir çocuğun hikayesi konu edildi.

        Altınordu Belediyesince organize edilen festivalde, Tokat Kemal Atan Gür Tiyatro ekibi “Karagöz Hayal Oyunu”, Moldova İzvoraşul Vesel Tiyatro Topluluğu ise “Prenses Benek” adlı oyunla sahne aldı.

        Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Onur Yılmaz, oyunların ardından sanatçılara plaket verdi.

        Dün başlayan 10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 21 Haziran'da sona erecek.

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