Ordu'da "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" başladı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" düzenlendi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" düzenlendi.
Altınordu Belediyesince organize edilen, Ordu'nun yanı sıra İzmir, Tokat, İstanbul, Ankara ve Giresun ile İspanya, Özbekistan, Gürcistan ve Moldova'dan tiyatro topluluklarının katıldığı festival, kortej yürüyüşü ile başladı.
Belediye Başkanı Ulaş Tepe, yürüyüşün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde, festivali 13 yıl aranın ardından tekrar sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kültür ve sanatın önemine dikkati çeken Tepe, bundan sonraki süreçte festivali ara vermeden sürdürmeyi planladıklarını anlattı.
Tepe, festivale katılan ve destek veren herkese teşekkür ederek, "Sadece yaylaları, Boztepe'si, yeşili ve doğasıyla değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal çalışmalarla da şehrimize yepyeni kimlik kazandırmaya hep beraber devam edeceğiz." dedi.
Festivalde emeği geçenlere plaket sunulan programda, Moldova İzvoraşul Vesel Tiyatro Topluluğu "Prenses Benek" adlı oyunu sahneledi.
10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 21 Haziran'da sona erecek.
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