Ordu Kültür Yolu Festivali yarın başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali, yarın çeşitli etkinliklerle başlayacak.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı olan Ordu'da festival coşkusu yaşanacağı belirtildi.

22-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde 9 gün boyunca konser, sergi, söyleşi, atölye, çocuk etkinlikleri ve gastronomi rotalarının yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Festival kapsamında Ordu'nun yaylaları ve bereketli topraklarının şekillendirdiği zengin mutfak kültürü ise 40'tan fazla lezzet noktasında ziyaretçilerin keşfine sunulacak. Ordu Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde yer alan Şef Necati Yılmaz ev sahipliği yapacak. Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde bulunan Şef Ömer Bozyap, Şef Araz Aknam ve TV programcısı ve yazar Elif Korkmazel ile gastronomi yazarı Talip Bayram ise konuk olarak yer alacak."

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Açıklamada, Tayfun Gürsoy Parkı'nda ücretsiz konser düzenleneceği, Ordu'nun festival boyunca birbirinden ünlü sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Festival kapsamında Ordu Olgunlaşma Enstitüsü Kültürel Miras Taşıyıcısı sergisinin Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde açılacağı kaydedildi.