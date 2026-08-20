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        Ordu'da bal hasadı şenliği düzenlendi

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bal hasadı şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Ordu'da bal hasadı şenliği düzenlendi

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bal hasadı şenliği düzenlendi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Arıcılar Birliğince Çaltepe Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bal üretiminde Ordu'nun Türkiye'nin zirvesinde olduğunu söyledi.

        Bereketini emekle buluşturan arıcıların bal hasadında birlikte oldukları için mutlu olduklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

        "Ordu, bal üretiminde Türkiye'nin birincisi. Bu büyük potansiyeli yalnızca üretim miktarıyla değil, üreticimizin kazancıyla da büyütmek istiyoruz. Arıcılarımıza bir de müjdemiz var. Varroa mücadelesinde kullanılan ilaç konusunda üreticilerimize destek vereceğiz. Bunun yanında Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve Arıcılık Araştırma Enstitümüzle birlikte, balın yanında arı sütü, polen, propolis gibi katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara açılması için çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Fındıkta olduğu gibi balda da hedefimiz belli. Üreteceğiz, değer katacağız, dünyaya açacağız."

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        Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise üreticilere bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Güler ve beraberindekiler kovanlardaki balın hasadına eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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