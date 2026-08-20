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        Ordu-Giresun Havalimanı 7 ayda 667 bin yolcuya hizmet verdi

        Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 7 ayda 667 bin 156 kişi seyahat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Ordu-Giresun Havalimanı 7 ayda 667 bin yolcuya hizmet verdi

        Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 7 ayda 667 bin 156 kişi seyahat etti.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Ordu-Giresun Havalimanı uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

        Havalimanında temmuzda iç hatlarda 98 bin 668, dış hatlarda ise 4 bin 513 olmak üzere 103 bin 181 yolcuya hizmet verildi.

        Yılın 7 ayında ise Ordu-Giresun Havalimanı'nda yolcu sayısı 667 bin 156, uçak trafiği 4 bin 297 olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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