Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Ordu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Ordu Üniversitesinde (ODÜ), 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Ordu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Ordu Üniversitesinde (ODÜ), 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Cumhuriyet Yerleşkesindeki törende, mezun olan öğrencilerin güzel anılarla ayrıldığını düşündüğünü söyledi.

        Baş, güzel bir coğrafyada yaşadıklarını ifade ederek, "Kültür ve sanat şehri Ordu sizlerle birlikte aynı zamanda eğitim şehri de oldu. Buranın sosyolojisine katkıda bulundunuz. Şehir sizlerle birlikte farklı kültürel etkileşimler içerisine girdi. Sizlerin buraya çeşitli kültürel miraslar bıraktığınıza inanıyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

        ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş da güzel bir atmosferde yıllar boyunca bilgiyle, azimle ve kararlılıkla çalışan öğrencileri mezun etmenin haklı gururunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

        Üniversite hayatının insan yaşamının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Baş, öğrencilerin aldığı diplomanın sadece akademik başarı belgesi değil, aynı zamanda sabrın, emeğin, disiplinin ve kararlılığın da simgesi olduğunu vurguladı.

        Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Doğa Öğüt ise farklı hikayelerle başladıkları yolculuğun sonunda aynı gururu ve heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, fakülte birincileri mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

        Bazı öğrenciler diploma almak için çıktıkları sahnede, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara için pankart açtı.

        Ordu Üniversitesi Düriye Çetinceviz Anaokulu, 3. Yaş Üniversitesi ile Anne Üniversitesi'nin ikinci dönem mezuniyet törenlerinin de yapıldığı programda, 3 bin 200 öğrenci keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

        Törene, Vali Muammer Erol, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, diğer ilgililer, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        "Hedefim kupayı getirmek"
        "Hedefim kupayı getirmek"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!

        Benzer Haberler

        Ordu'da devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
        Ordu'da devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
        Ordu'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Ordu'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü
        Vinç yola devrildi
        Vinç yola devrildi
        Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı
        Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı
        Ordu'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Ordu'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...