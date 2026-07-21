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        Ordu Valisi Erol, LGS'de tam puan alan öğrencileri tebrik etti

        Ordu Valisi Muammer Erol, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan öğrencileri tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Ordu Valisi Erol, LGS'de tam puan alan öğrencileri tebrik etti

        Ordu Valisi Muammer Erol, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan öğrencileri tebrik etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erol, LGS'de tam puan alarak dereceye giren Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu öğrencileri Yağız Ali Köken ve Burak Kenesarı ile Bahçeşehir Koleji Ortaokulu öğrencisi Kuzey Kalafat ve Doğa Koleji Ortaokulu öğrencisi Arya Köşüş'ü makamında kabul etti.


        Öğrencilerin başarısının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Erol, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen ve katkı sunan öğretmenleri ile ailelerini tebrik etti.

        Erol, öğrencilere başarılar dileyerek, "Hedeflediğiniz mesleğe ulaşabilmeniz için daha çok çalışmanız gerekiyor. Eğitim hayatınızda her birinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Erkuvum ve öğrencilerin aileleri de yer aldı.




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