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        Ordu'da 3 gün denize girilmesi yasaklandı

        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Ordu'da 3 gün denize girilmesi yasaklandı

        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, 29-31 Ağustos'ta il genelindeki sahillerde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararıyla 29-31 Ağustos'ta ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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