Ordu'da 3 gün denize girilmesi yasaklandı
Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.
Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, 29-31 Ağustos'ta il genelindeki sahillerde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararıyla 29-31 Ağustos'ta ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."
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