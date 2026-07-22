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        Ordu'da 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Ordu'da 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        U.A.H. (36) idaresindeki 34 GS 215 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlimanı mevkisinde aydınlatma direğine vurduktan sonra refüjü aşarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

        Otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, Ordu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayı gören Yılmaz Demireğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin devrilmesi sırasında şiddetli bir ses duyduklarını söyledi.


        Demireğen, "Arkadaş da bir sıkıntı yok. Bu da olayın sevindirici tarafı. İlk etapta uçak düştü diye düşündüm. Dört metre geri gelse bizim üzerimize geliyordu. Hamdolsun ki öyle bir sıkıntı olmadı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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