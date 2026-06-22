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        Ordu'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Ordu'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        M.A. yönetimindeki 34 MOC 788 plakalı otomobil, Eskipazar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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