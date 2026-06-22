Ordu'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. M.A. yönetimindeki 34 MOC 788 plakalı otomobil, Eskipazar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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