10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali tamamlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen, "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" sona erdi. Altınordu Belediyesince organize edilen festivalin son gününde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ile Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde oyunlar sahnelendi. Bu kapsamda Özbekistan Fergana Bölgesel Kukla Tiyatrosu, "The Musical Teahouse" adlı oyununu Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşturdu. Gürcistan Kutaisi Profesyonel Kukla Tiyatrosu ise "Blue Bonfire" adlı oyununu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda sahneledi. Gösterilerin ardından oyunculara plaket takdim edildi.

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